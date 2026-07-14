Niitaka: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Niitaka hat am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 101,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Niitaka im vergangenen Quartal 6,45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Niitaka 5,96 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 321,01 JPY, nach 305,84 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,81 Prozent auf 24,62 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 23,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at