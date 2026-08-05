Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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05.08.2026 06:00:29
Nik Storonsky in talks over new share award if Revolut hits $500bn valuation
Pay deal by Europe’s most valuable start-up would emulate that of Elon MuskWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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