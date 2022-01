Nike, Adidas und Co: Haben Sie Ihre Rendite schon im Schuhregal stehen?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Über 2 Millionen Dollar – so viel ist der bisher teuerste Sneaker der Welt wert. Der „Solid Gold OVO x Air Jordan 10“ ist ein Einzelstück aus 24-karätigem Gold und basiert auf der Sonderedition aus der Zusammenarbeit von Rapper Drake, Nike und seiner Schuhmarke Jordan, gemeinsam mit Basketballlegende Michael Jordan. Der „Solid Gold OVOx Air Jordan 10“ zeigt: Sneaker sind nicht einfach nur Schuhe. Je exklusiver die schicken Treter, desto höher ihr Wert: So sind Sneaker über die Jahre zu einem echten Investment Case geworden – und das nicht nur für eingefleischte Sneakerheads. Mittlerweile haben Turnschuhe von Nike oder Adidas einen ähnlichen Status erreicht wie alternative Investments in Kunst, Whisky oder Uhren. Dank einer großen Fanbase, mit Bedacht gewählten Kooperationen mit einflussreichen Persönlichkeiten und den richtigen Resellern ist ein Wiederverkaufspreis von jenseits der 1.000 Prozent durchaus drin – vorausgesetzt, einige wichtige Parameter werden beim Kauf und Verkauf beachtet. Das mehrseitige Feature „Gold auf Gummisohlen“ in der brandneuen Ausgabe von einfach börse stellt die sportliche Variante des alternativen Investments jetzt vor und beantwortet die wichtigsten Fragen für interessierte Anleger: Wie funktioniert der Markt? Was beeinflusst den Wert der Schuhe? Und was tun Hersteller, um den Hype aufrechtzuerhalten?Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 02/2022 des Monatsmagazins außerdem: Anlegen wie Milliardäre: Lernen Sie von den SuperreichenBitcoin ohne Power: 100.000 Dollar sind aber immer noch möglichDie Banken der Zukunft: Das müssen Sie über Fintechs wissenMit dem richtigen Informationsboost machen Sie jetzt den ersten Schritt in Richtung eigene Geldanlage: Mit einfach börse, dem Monatstitel von DER AKTIONÄR, holen Sie sich jetzt einmal monatlich spannende Beiträge über die Börse und Aktien , angereichert mit praktischen Tipps für Ihre Investments und den neuesten Anlagechancen für Ihr Depot. Mit einem Jahresabonnement von einfach börse sichern Sie sich das Börsenmagazin jetzt zum Vorteilspreis von 50 Euro statt regulär 60 Euro. Als Willkommensgeschenk erhalten Sie außerdem den Klassiker „Die Börsen-Zauberformel“ aus der Feder von Börsenexperte Joel Greenblatt zu Ihrem Abo dazu. Sichern Sie sich jetzt Ihr Willkommenspaket – hier geht es zu Ihrem einfach börse-Abonnement.