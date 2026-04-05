Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
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05.04.2026 14:46:12
Nike, Boston Scientific, And Sysco Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (March 30-April 2): Are the Others in Your Portfolio?
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Aktien in diesem Artikel
|Boston Scientific Corp.
|54,20
|1,50%
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 550,00
|-14,75%
|Nike Inc.
|38,28
|-0,87%
|Sysco Corp.
|61,51
|-1,09%
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