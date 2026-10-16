Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
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16.10.2026 03:14:21
Nike, FMC Corp., Alcoa, Interactive Brokers and Kimberly-Clark: Why These 5 Stocks Are on Investors' Radars Today
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Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
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|Alcoa Corp
|36,83
|2,48%
|FMC Corp.
|5,02
|0,32%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,31
|-0,41%
|Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
|19,60
|0,00%
|Kimberly-Clark Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|27 960,00
|4,56%
|Kimberly-Clark Corp.
|93,86
|1,43%
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|4 987,50
|5,44%
|Nike Inc.
|33,04
|-0,20%
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