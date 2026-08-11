Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
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11.08.2026 22:45:00
Nike, Lululemon, Deckers, and On Holding Have All Plunged. What's the Best Buy of the Four?
Footwear and athletic apparel stocks like Nike (NYSE: NKE), Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU), Deckers (NYSE: DECK), and On Holding (NYSE: ONON) have all gotten crushed in recent months as sales growth has slowed across the sector.As you can see from the chart below, which shows how far each stock is down from its high, all four are down more than 50% from their all-time highs, showing the entire sector is suffering.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
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12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
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11.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Best Buy Co. Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Best Buy Co. Inc.
|72,02
|-0,66%
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 455,00
|-1,71%
|Nike Inc.
|35,18
|-1,69%
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