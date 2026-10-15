Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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15.10.2026 20:15:24
Nike, Moderna, Walmart Get a Lift as Traders Flee AI Stocks
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Nachrichten zu Moderna Inc
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16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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16.10.26
|NYSE-Handel So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
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15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Moderna Inc
|191,86
|-8,51%
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|4 987,50
|5,44%
|Nike Inc.
|33,04
|-0,20%
|Walmart
|105,56
|0,40%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|10 580,00
|1,63%
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Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.