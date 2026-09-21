Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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21.09.2026 17:45:00
Nike, On Holding, and Deckers Outdoor Are Down Between 23% and 43%. Here's the Stock to Buy, Even if the Fed Keeps Hiking Interest Rates.
Investors have had a rough ride with Nike (NYSE: NKE), On Holding (NYSE: ONON), and Deckers Outdoor (NYSE: DECK) this year, with each stock down between about 25% and 43%. The Federal Reserve just lifted its benchmark rate at the September meeting and signaled it is prepared to stay tough on inflation, which continues to put pressure on consumer names that depend on discretionary spending.
If the Fed keeps hiking, the stock that looks most durable to me in this trio is Nike. Here's why.
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Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.
|
18.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite letztendlich schwächer (finanzen.at)
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14.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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14.09.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
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14.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
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11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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11.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Deckers Outdoor Corp.
|69,28
|1,38%
|Nike Inc.
|31,44
|1,55%
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