Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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21.09.2026 17:45:00

Nike, On Holding, and Deckers Outdoor Are Down Between 23% and 43%. Here's the Stock to Buy, Even if the Fed Keeps Hiking Interest Rates.

Investors have had a rough ride with Nike (NYSE: NKE), On Holding (NYSE: ONON), and Deckers Outdoor (NYSE: DECK) this year, with each stock down between about 25% and 43%.  The Federal Reserve just lifted its benchmark rate at the September meeting and signaled it is prepared to stay tough on inflation, which continues to put pressure on consumer names that depend on discretionary spending.

If the Fed keeps hiking, the stock that looks most durable to me in this trio is Nike. Here's why.

Image source: Getty Images.

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Aktien in diesem Artikel

Deckers Outdoor Corp. 69,28 1,38% Deckers Outdoor Corp.
Nike Inc. 31,44 1,55% Nike Inc.

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