Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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06.10.2026 18:15:00

Nike-Aktie: Comeback-Chance oder teure Turnaround-Wette?

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Aktuelle Analysen Perspektiven und Charttechnik der Nike Aktie

Nike-Aktie: Comeback-Chance oder teure Turnaround-Wette?



Der berühmte Haken steht für sportlichen Ehrgeiz – bei der Nike-Aktie wird inzwischen vor allem die Geduld der Anleger getestet. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen ein widersprüchliches Bild: Der Gewinn je Aktie übertrifft die Erwartungen leicht, doch der Umsatz enttäuscht und der Jahresausblick stellt eine schnelle Erholung infrage. Besonders das China-Geschäft bleibt unter Druck. Kann Nike seine Markenstärke wieder in Wachstum übersetzen, oder braucht das Comeback deutlich länger als erhofft?


Wir schauen hinter die Schlagzeilen und untersuchen, was der Konzernumbau für Anleger bedeutet. Wie viel können Einsparungen bewirken, wenn zugleich neue Produkte und eine überzeugendere Marktposition gebraucht werden? Welche Erwartungen stecken bereits in der Bewertung, und wie belastbar ist die Aussicht auf wieder steigende Gewinne? Die aktuelle Videoanalyse zeigt, an welchen Entwicklungen sich die Fortschritte der Weltmarke messen lassen.


Auszug, hier geht´s zum vollständigen Artikel und zum Video!



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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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