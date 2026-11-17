Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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17.11.2026 17:11:00
Nike-Aktie legt zu: Sportartikelriese will Umsatz bis Ende 2031 um 5 Milliarden Dollar erhöhen
Vergleichsbasis ist dabei das Geschäftsjahr 2027, für das Nike noch einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einen noch schnelleren Ergebnisrückgang prophezeit. Dieser dürfte in einer Marge von rund 6 Prozent und einem bereinigten Gewinn von 1,15 bis 1,35 Dollar je Aktie resultieren. Nikes Geschäftsjahre laufen jeweils bis Ende Mai.
Bis Ende 2031 aber sollen dann rund vier Milliarden Dollar des angestrebten zusätzlichen Umsatzes aus dem Bereich Performance Sports kommen, eine weitere Milliarde aus dem Geschäft mit Sportmode (Sportswear), hieß es weiter. Nike setzt dabei insbesondere auf die Sportarten Laufen, Fußball, Basketball sowie Fitness- und Krafttraining und Outdoorsport. Hinzu kommt das Sportswear-Geschäft einschließlich der Marken Nike Sportswear, Jordan und Converse. Zusammen mit einer stärkeren Ausrichtung auf 23 Kernmärkte sollen diese Bereiche bis zum Geschäftsjahr 2031 für mehr als 90 Prozent des geplanten Umsatzwachstums sorgen. Zugleich sollen rund 12 Milliarden Dollar in dem Zeitraum als Dividenden an Aktionäre fließen.
"Als führendes Unternehmen in einer wachsenden Branche für Sportschuhe und Sportbekleidung mit einem Volumen von 330 Milliarden US-Dollar waren unsere Chancen noch nie so groß wie heute", sagte Konzernchef Elliott Hill der Mitteilung zufolge. In den vergangenen zwei Jahren habe der Konzern sein Fundament gestärkt, die neue Mittelfriststrategie baue auf diesen Fortschritten auf - mit einem stärkeren Fokus, mehr Tempo und größerer Disziplin bei der Betreuung der Athleten und im weltweiten Wettbewerb.
Dabei baut die Strategie der kommenden Jahre auf drei Säulen auf. So will Nike mit Innovationen, neuen Produkten und einer stärkeren Ansprache der Sportler die Nachfrage ankurbeln. Auch will sich der Hersteller stärker lokal ausrichten und seine Abläufe beschleunigen, die Lieferketten flexibler gestalten und mithilfe von Daten, Technologie und Künstlicher Intelligenz effizienter arbeiten.
Die Nike-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 1,25 Prozent auf 38,74 US-Dollar.
/tav/jsl/he
BEAVERTON (dpa-AFX)
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