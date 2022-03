Nike-Aktie nachbörslich geragt: Nike schneidet überraschend gut ab

In den drei Monaten bis Ende Februar erzielte der adidas -Rivale einen Umsatz von fast 10,9 Milliarden US-Dollar und damit fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss in Beaverton mitteilte. Unter dem Strich machte Nike knapp 1,4 Milliarden Dollar Gewinn, das waren vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Die Aktie stieg nachbörslich um fünf Prozent.

/jha/la

BEAVERTON (dpa-AFX)