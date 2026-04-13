Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Skepsis 13.04.2026 22:10:00

Nike-Aktie setzt Abwärtstrend nur zeitweise fort: Analysten werden skeptisch

Nike-Aktie setzt Abwärtstrend nur zeitweise fort: Analysten werden skeptisch

Die Nike-Aktie rutscht weiter ab, während Analysten skeptischer werden. HSBC stuft den Titel herunter, auch JPMorgan bleibt zurückhaltend.

• HSBC stuft Nike auf "Hold" herab und halbiert das Kursziel
• JPMorgan bestätigt "Neutral", sieht Potenzial erst ab 2027
• Aktie bleibt im Abwärtstrend, verliert seit Jahresbeginn rund 33 Prozent

Abwärtstrend setzt sich nur zeitweise fort

Die Nike-Aktie bleibt angeschlagen. Nachdem das Papier bereits vor dem Wochenende deutlich unter Druck geraten war, setzt sich die Schwäche zu Wochenbeginn allerdings nur im frühen Verlauf fort. Im US-Handel an der NYSE gewann die Aktie 0,65 Prozent auf 4,290 US-Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus dennoch auf rund 33 Prozent.

HSBC wird deutlich skeptischer

Für Gegenwind sorgt vor allem ein Analystendowngrade. HSBC-Experte Erwan Rambourg hat die Nike-Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel drastisch von 90 auf 48 US-Dollar gesenkt. Damit sieht die Bank aktuell nur noch rund 13 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem letzten Schlusskurs von 42,62 US-Dollar - dabei lag das Potenzial des zuvor ausgelobten Kursziels bei über 100 Prozent.

Die Begründung fällt klar aus: Der angestrebte Turnaround entwickle sich zunehmend zu einer "Show-me-Story" ohne kurzfristige Impulse. Belastend wirkten vor allem Schwächen bei der Marke Converse sowie in wichtigen Regionen wie China und EMEA. Auch im Kerngeschäft mit Sportbekleidung fehle derzeit die Dynamik.

JPMorgan bleibt zurückhaltend

Auch die US-Bank JPMorgan zeigt sich vorsichtig. Analyst Matthew Boss bestätigte die Einstufung "Neutral" mit einem Kursziel von 52 US-Dollar. Das entspricht einem moderaten Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent.

Laut JPMorgan dürfte eine nachhaltige Verbesserung erst mittelfristig eintreten. Die volle Produktoffensive des Konzerns werde erst im Frühjahr 2027 sichtbar. Gleichzeitig sollen die aktuellen "Win Now"-Maßnahmen bis dahin auslaufen. Kurzfristige Impulse bleiben damit begrenzt.

Analysten insgesamt weiter positiv, aber uneinheitlich

Trotz der jüngsten Skepsis bleibt das Gesamtbild gemischt. Laut TipRanks liegen derzeit 25 Analystenbewertungen vor, davon 14 mit "Buy" und 11 mit "Hold". Verkaufsempfehlungen gibt es aktuell keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 60,90 US-Dollar und signalisiert damit ein deutlich höheres Aufwärtspotenzial von rund 43 Prozent.

Für Anleger ergibt sich ein widersprüchliches Bild. Während einzelne Analysten ihre Erwartungen deutlich zurückschrauben, setzt ein Teil des Marktes weiterhin auf eine langfristige Erholung. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch im Spannungsfeld zwischen schwachem Momentum und Hoffnung auf einen späteren Turnaround.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Palantir-Aktie vor Richtungswechsel? Trump-Effekt und Wood-Investments im Fokus
Analyst warnt vor US-Risiken: Deutsche Telekom-Aktie nach Kurszielsenkung belastet
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS im Aufwind: Rheinmetall treibt Raketen-JV voran

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

mehr Analysen
13.04.26 Nike Hold HSBC
13.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Nike Kaufen DZ BANK
01.04.26 Nike Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc 15,42 0,73% HSBC Holdings plc
JPMorgan Chase & Co. 266,35 0,81% JPMorgan Chase & Co.
Nike Inc. 36,47 0,43% Nike Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Neue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen