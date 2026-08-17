Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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adidas-Rivale 17.08.2026 20:04:00

Nike-Aktie stürzt ab - Preisverfall bei Sneakern setzt zu

Nike-Aktie stürzt ab - Preisverfall bei Sneakern setzt zu

Mit kräftigen Verlusten präsentiert sich am Montag die Aktie des Sportartikelherstellers Nike.

Die Aktien von Nike sind am Montag nach einer negativ aufgenommenen Analystenstudie auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren abgerutscht. Zuletzt notierten die Papiere des Sportartikelkonzerns an der NYSE 4,28 Prozent im Minus bei 38,99 US-Dollar und waren damit schwächster Wert im Dow Jones Industrial. Für das laufende Jahr steht bereits ein Verlust von gut 38 Prozent zu Buche.

Als Belastungsfaktor für den Aktienkurs nannten Marktbeobachter eine kritische Einschätzung der schweizerischen Großbank UBS. Demnach seien die Preise für Nike-Sportschuhe auf dem sekundären Sneaker-Markt im Juli um rund drei Prozent gesunken. Dies sei der dritte Monat in Folge mit einem Preisrückgang, betonte UBS-Analyst Jay Sole.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Nach schwachen Zahlen: Nike-Aktie kämpft - bleibt die Erholung aus?

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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