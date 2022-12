Nike-Aktie vorbörslich kaum bewegt: Fußball-Weltmeisterschaft wird zum Prestigeerfolg für Nike - Nur ein adidas-Team im Viertelfinale

Sechs der acht Nationalmannschaften, die sich für das Viertelfinale qualifiziert haben, spielen in Trikots des weltgrößten Sportartikelherstellers. Das steht nach dem 6:1-Kantersieg von Portugal gegen die Schweiz am Dienstagabend fest. Damit hat Nike fast die Hälfte der 13 Mannschaften, die der US-Konzern ausrüstet, unter die besten acht gebracht. Von den sieben adidas -Teams hat nach dem überraschenden Aus Spaniens dagegen nur Argentinien das Achtelfinale überstanden. Achtelfinal-Sensationssieger Marokko (3:0 im Elfmeterschießen gegen Spanien) spielt in PUMA -Hemden und -Hosen. Der fränkische adidas-Rivale staffierte in Katar sechs der 32 Teams aus, allerdings fast ausschließlich Außenseiter.

Ein Trost für adidas: Mit dem offiziellen WM-Ball "Al-Rihla" ("Die Reise") ist die weltweite Nummer zwei unter den Sportartikelherstellern in jedem Spiel in Katar bis zum Finale dabei. Die 1280 Bälle - 20 für jedes Spiel - sind mit einem Chip ausgestattet, der unter anderem die Schussgeschwindigkeit misst und den Video-Schiedsrichter unterstützen soll. adidas erwartet durch die WM einen zusätzlichen Umsatz von 400 Millionen Euro.

Die an der NYSE gelistete Nike-Aktie verliert vorbörslich minimale 0,03 Prozent auf 107,90 Dollar.

München (Reuters)