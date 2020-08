Nike-Aktien nehmen Rekordjagd wieder auf - Dow-Spitzenreiter

Die Aktien von Nike sind am Mittwoch aus ihrer Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage nach oben ausgebrochen.

Dies ermöglichte den Papieren des Sportartikelherstellers eine neue Bestmarke. Die in der Vorwoche erreichten 107,33 US-Dollar wurden nun in der Spitze auf 109,50 Dollar nach oben geschraubt.

Zuletzt kletterten die im Dow Jones 30 Industrial gelisteten Nike-Papiere um 1,6 Prozent auf 108,68 Dollar. Sie waren damit der gefragteste Wert im Kursbarometer der Wall Street, das sich am Mittwoch mit 0,3 Prozent im Plus bewegte. In der Gewichtungsrangliste gehören die Nike-Anteile im Dow allerdings nur zum hinteren Drittel.

NEW YORK (dpa-AFX)