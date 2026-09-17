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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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17.09.2026 22:30:00

Nike and Lululemon Both Hit Multi-Year Lows in September. Which Stock Is Best Positioned to Make a Comeback?

Nike (NYSE: NKE) and Lululemon (NASDAQ: LULU) were both once considered resilient stocks in the crowded athletic apparel market. Nike is the world's largest athletic footwear maker, while Lululemon was one of the fastest-growing yoga and athleisure apparel brands.

But this month, both stocks sank to their multi-year lows. Lululemon, which reached a record high of $511.29 per share in Dec. 2023, now trades at $96 per share. Nike, which closed at an all-time high of $161.91 per share in Nov. 2021, has dropped to $36. Let's see why these two stocks collapsed -- and which one has a better shot at a comeback.

Image source: Getty Images.

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Hit Co.,Ltd. Registered Shs 916,00 1,78% Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B- 4 850,00 1,68% Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
Nike Inc. 31,30 -1,20% Nike Inc.

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