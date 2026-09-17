Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.09.2026 22:30:00
Nike and Lululemon Both Hit Multi-Year Lows in September. Which Stock Is Best Positioned to Make a Comeback?
Nike (NYSE: NKE) and Lululemon (NASDAQ: LULU) were both once considered resilient stocks in the crowded athletic apparel market. Nike is the world's largest athletic footwear maker, while Lululemon was one of the fastest-growing yoga and athleisure apparel brands.
But this month, both stocks sank to their multi-year lows. Lululemon, which reached a record high of $511.29 per share in Dec. 2023, now trades at $96 per share. Nike, which closed at an all-time high of $161.91 per share in Nov. 2021, has dropped to $36. Let's see why these two stocks collapsed -- and which one has a better shot at a comeback.
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Nachrichten zu Nike Inc.
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18:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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16:01
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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14:00
|Swiss sports brand On signs Kylian Mbappé in blow to Nike (Financial Times)
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17.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
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17.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.at)
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|916,00
|1,78%
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|4 850,00
|1,68%
|Nike Inc.
|31,30
|-1,20%