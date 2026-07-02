Nike B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nike B hat am 30.06.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 CAD, nach 0,200 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,07 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,64 Milliarden CAD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,90 CAD gegenüber 3,02 CAD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63,97 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 64,74 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at