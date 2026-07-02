Nike B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nike B hat am 30.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Nike B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,79 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,79 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Nike B mit einem Umsatz von insgesamt 247,14 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 264,86 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um -6,69 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at