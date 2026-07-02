Nike B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nike B hat am 30.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 83,50 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,24 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12 374,46 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15 269,79 Milliarden ARS ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 240,58 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 182,56 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 63 787,43 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 46 980,31 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at