Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Frauen-Bundesliga
|
24.09.2026 17:01:38
Nike bietet Frauen-Bundesliga Kredit zu 1,5 Prozent Zinsen - Aktie im Minus
Das Unternehmen habe seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, dem FBL e.V. eine flexible Kreditlinie über die genannte Summe zu einem Zinssatz von 1,5 Prozent pro Jahr einzuräumen. Zuerst hatte "Bild" darüber berichtet. Diese Kreditmöglichkeit eröffne der Frauen-Bundesliga "einen erheblichen Finanzierungsspielraum für ihre Aufbau- und Entwicklungsphase", heißt es in dem Papier.
adidas-Darlehen für Männer ungleich höher
Die Partnerschaft des Deutschen Fußball-Bundes mit Adidas endet in diesem Jahr. Ab 2027 rüstet Nike die Nationalmannschaften aus. Im vergangenen April war bekanntgeworden, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) sich von Adidas bis zu 100 Millionen Euro leihen kann. Der Sportartikelhersteller stellt dem Ligaverband der Männer dafür einen entsprechenden Darlehensrahmen zur Verfügung.
Die Frauen-Bundesliga wird vom kommendem Sommer an nicht mehr vom DFB organisiert. Die Ausgliederung hatte der digital abgehaltene außerordentliche DFB-Bundestag vergangene Woche einstimmig beschlossen. Damit ist der im vergangenen Dezember gegründete Ligaverband (FBL e.V.), der schon jetzt die Interessen der 14 Erstligisten vertritt, ab der Saison 2027/28 allein für die Bundesliga verantwortlich.
Der DFB verständigte sich mit der FBL auf einen Pacht- und einen Grundlagenvertrag, der die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Verbänden regelt.
Im vorbörslichen NYSE-Handel zeigt sich die Nike-Aktie zeitweise 1,24 Prozent tiefer bei 35,60 US-Dollar.
/ujo/DP/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nike Inc.
|
20:04
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
18:01
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.