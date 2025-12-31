Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
31.12.2025 18:08:00
Nike CEO joins Tim Cook in betting his own money that the stock is bottoming
Nike’s stock surged Wednesday after CEO Elliott Hill disclosed open-market purchases — a week after Apple CEO and board member Tim Cook did the same.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
31.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
31.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
31.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
31.12.25
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
31.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
31.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|20 880,00
|0,68%
|Apple Inc.
|232,25
|-0,21%
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|7 760,00
|0,91%
|Nike Inc.
|54,51
|4,51%