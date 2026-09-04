Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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05.09.2026 01:09:01
Nike CEO Sells Over 9,000 Company Shares Amid a Declining Stock Price
Elliott Hill, President and Chief Executive Officer of NIKE, Inc. (NYSE:NKE), reported the disposition of 9,462 shares of Class B Common Stock on September 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($39.06); post-transaction value based on September 01, 2026 market close ($38.12).NIKE, Inc. represents a global leader in athletic footwear and apparel with a market cap of $56.5 billion, demonstrating substantial scale and market presence. The company leverages iconic brand equity, extensive distribution networks, and continuous product innovation to maintain competitive differentiation in the consumer cyclical sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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03.09.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 150,00
|1,28%
|Nike Inc.
|33,14
|-0,66%
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