Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
24.12.2025 11:05:26
Nike climbs as Apple’s Tim Cook buys US$3 million in stock
[NEW YORK] Nike shares ticked up 2 per cent in premarket trading on Wednesday (Dec 24) after Apple CEO Tim Cook bought...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
