Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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30.06.2026 23:12:10
Nike earnings helped by tariff refund but sales decline in China
Trainer maker reported $11bn in revenue in its most recent quarter, the lowest since February 2022Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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