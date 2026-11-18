Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Sportartikelwerte im Fokus
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18.11.2026 14:12:00
Nike erholt sich zu langsam: Was die Analystenkritik für die adidas-Aktie bedeutet
Am Mittwochvormittag notierten die adidas-Papiere im XETRA-Handel 0,66 Prozent im Minus bei 172,60 Euro und waren zeitweise schwächster Wert im DAX, der freundlich tendierte. Damit rückten sie nahe an die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Für die Anteilsscheine von Nike ging es im vorbörslichen US-Handel um weitere 1,7 Prozent abwärts, nachdem sie bereits am Dienstag um 6,3 Prozent abgesackt waren.
Der Sportartikelhersteller Nike will in den kommenden Jahren deutlich wachsen und profitabler werden. Bis Ende des Geschäftsjahres 2030/31 (per Ende Mai) soll der Konzernumsatz um 5 Milliarden Dollar zulegen und die operative Marge auf 12 bis 14 Prozent steigen. Vergleichsbasis ist dabei das Geschäftsjahr 2026/27, für das Nike noch einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einen noch schnelleren Ergebnisrückgang prophezeit. Zugleich sollen in dem Zeitraum rund 12 Milliarden Dollar als Dividenden an Aktionäre fließen.
Analysten sahen Licht und Schatten in der Strategie. Sie lobten zwar die mittelfristigen Ziele, bemängelten aber, dass die angestrebte Geschäftserholung recht spät erfolgen soll, und gehen davon aus, dass die Anleger Geduld beweisen müssten. Randal Konik vom Analysehaus Jefferies sah einen "glaubwürdigen, konservativen Weg", der den Sportartikelhersteller auf die Erfolgsspur zurückbringen dürfte. Das in Aussicht gestellte Wachstumstempo sorge für einen Margenpuffer und die Dividende belohne das Warten.
Bernstein-Analystin Aneesha Sherman sieht beim Nike-Konzern eine Erholung in Haken-Form - ganz markentypisch. Die Fünfjahresziele vom Kapitalmarkttag erschienen insgesamt stark, seien allerdings weitaus abhängiger von den späteren Jahren als bisher gedacht, schrieb sie. Bis ins Geschäftsjahr 2029 bleibe die Umsatz- und Margenentwicklung noch recht träge.
Indirekte Aussagen von Managern der Produktkategorien und aus den Absatzländern zeichneten für Nike ein Bild der relativen Schwäche, konstatierte hingegen Piral Dadhania. Die neue Ausrichtung begrüße er, am Beginn des fünfjährigen Strategieplans sei das Zutrauen in dessen Gelingen aber noch nicht stark ausgeprägt.
/edh/bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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