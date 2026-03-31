Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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01.04.2026 01:24:00

Nike expects more falling sales, as stock sinks amid worries turnaround is not working

Nike reported quarterly results that were a bit better than Wall Street’s expectations, but investors still didn’t appear convinced of the sneaker giant’s turnaround efforts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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