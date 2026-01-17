Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
17.01.2026 15:00:00
Nike finally gets involved in one of the fastest-growing global sports. Is it too late?
Nike signed No. 1-ranked pickleball player Anna Leigh Waters to its roster of sponsored athletes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eBay Inc.
|
16.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
09.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)