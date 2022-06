Nike-Gewinn enttäuscht wegen China - böses Omen für Adidas und Puma?

Der größte Sportartikel-Hersteller der Welt hat am Montag-Abend seine Quartalszahlen per Ende Mai vorgelegt. Während Nike die Erwartungen beim Umsatz übertreffen konnte, enttäuschte der Gewinn. Vor allem die Corona-Lockdowns in China sorgten für Verkaufseinbrüche. Die Nike-Aktie geriet nachbörslich unter Druck und zieht am Dienstag die Papiere...