Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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13.04.2026 17:45:00
Nike Got Downgraded: Can the Iconic Brand Ever Recover?
Once renowned for its world-leading brands and stylish athletic designs, Nike (NYSE: NKE) has become a poster child for long-suffering stocks. The athletic apparel company's shares have lost 68% of their value in the past five years. And year to date, NKE is strongly underperforming the stocks of several rival footwear companies like Adidas, Under Armour, Wolverine World Wide, and Deckers Outdoor.NKE data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
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Analysen zu Nike Inc.
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|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
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|Nike Inc.
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