Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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31.03.2026 22:29:20
Nike Inc Bottom Line Retreats In Q3
(RTTNews) - Nike Inc (NKE) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $520 million, or $0.35 per share. This compares with $794 million, or $0.54 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.1% to $11.279 billion from $11.269 billion last year.
Nike Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $520 Mln. vs. $794 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.54 last year. -Revenue: $11.279 Bln vs. $11.269 Bln last year.
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