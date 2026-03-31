Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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31.03.2026 22:29:20

Nike Inc Bottom Line Retreats In Q3

(RTTNews) - Nike Inc (NKE) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings came in at $520 million, or $0.35 per share. This compares with $794 million, or $0.54 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 0.1% to $11.279 billion from $11.269 billion last year.

Nike Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $520 Mln. vs. $794 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.54 last year. -Revenue: $11.279 Bln vs. $11.269 Bln last year.

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