Nike Is Being Deleted From the S&P 100. Is Its Seat in the Dow Jones Industrial Average in Jeopardy?

S&P Global (NYSE: SPGI) announced that Nike (NYSE: NKE) will be removed from the S&P 100, effective Sept. 21, as part of its quarterly rebalancing. Honeywell Aerospace, Simon Property Group, and Colgate-Palmolive will also be removed, while Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks, and Sandisk will be added.

Here's why Nike is being removed from the S&P 100, whether it presents an ominous warning for its potential deletion from the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), and whether the blue chip dividend stock is a good buy now.

Continue reading