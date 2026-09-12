Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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12.09.2026 11:15:00
Nike Is Being Deleted From the S&P 100. Is Its Seat in the Dow Jones Industrial Average in Jeopardy?
S&P Global (NYSE: SPGI) announced that Nike (NYSE: NKE) will be removed from the S&P 100, effective Sept. 21, as part of its quarterly rebalancing. Honeywell Aerospace, Simon Property Group, and Colgate-Palmolive will also be removed, while Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks, and Sandisk will be added.
Here's why Nike is being removed from the S&P 100, whether it presents an ominous warning for its potential deletion from the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), and whether the blue chip dividend stock is a good buy now.
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