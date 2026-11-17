Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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17.11.2026 23:30:00
Nike Is Down 78% From Its High. Here's What That Does to the Yield.
The overall market has done well over the last few years. Using the popular S&P 500 index as a proxy, large-cap stocks gained 61.5% over the last five years through Nov. 13.
That's been positive for many, but certainly not all, stocks. Naturally, there have been laggards.
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 040,00
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|Nike Inc.
|32,24
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