Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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08.11.2026 11:15:00

Nike Is Down 78% From Its Peak. Here's How Much $10,000 Invested Pays in Dividends Now.

The last five years have been among the most difficult in the history of Nike (NYSE: NKE) stock. Over that time, the stock has steadily slid and recently was down 78% from its all-time high.

The silver lining in this scenario is that it raises the dividend yield considerably. Thus, investors might be surprised to learn how much a $10,000 investment in Nike now earns in dividends.

Image source: The Motley Fool.

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