Nike Is Down 80% From Its High. Here's the Only Number That Matters.

According to Interbrand, Nike (NYSE: NKE) is the world's 23rd-most-valuable brand. That kind of global recognition, built over decades, hasn't helped investors at all. The leading sportswear enterprise has faltered. And management has been in the middle of a turnaround that's taking longer than anticipated.

This consumer discretionary stock is down an alarming 80% from its peak (as of Oct. 12), set almost five years ago in November 2021. For investors, here's the only number that matters to the Nike story right now.

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