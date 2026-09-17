Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
17.09.2026 12:54:00
Nike Is Now the Highest-Yielding Stock in the Dow After Falling 79% From Its 2021 High. Is Nike an Obvious Value Stock to Buy Now?
Nike (NYSE: NKE) has lost roughly 79% of its value since hitting an all-time high of $179.10 in November 2021. With the stock now trading at around $37, its dividend yield has climbed to roughly 4.4%, making Nike the highest-yielding stock in the Dow Jones Industrial Average. Indeed, that's quite a fall for a company that remains one of the most recognizable consumer brands on the planet.
Nike generated $46.4 billion in revenue in fiscal 2026 and finished the year with $9 billion in cash, equivalents, and short-term investments. Yet the stock is trading at levels last seen more than a decade ago. So, is Nike finally an obvious value stock? Not quite. Let me explain.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
16.09.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.09.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dow von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Dow Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|25,62
|-2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.