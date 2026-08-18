Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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18.08.2026 20:15:01
Nike Just Hit a 12-Year Low. Is the Bottom Near?
NIke (NYSE:NKE) stock peaked five years ago on the strength of pandemic-driven demand, but since then, the business has steadily unraveled due to a string of poor strategic decisions, weak consumer discretionary demand, rising competition, and challenges from tariffs and inflation.On Monday, the stock sank below $40 for the first time in more than a decade, falling 4% to a 12-year low even as there was no major news out on the stock.A number of broader factors seem to be behind Nike's continuing slide in recent weeks, including a disappointing earnings report from On Holdings, rising long-term interest rates, which show investors preparing for a longer-term inflationary environment, and continuing risks from an evolving tariff regime.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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