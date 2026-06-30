Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
30.06.2026 05:45:00
Nike Just Hit an 11-Year Low. Will Its Turnaround Finally Start on Wednesday?
Nike's (NYSE: NKE) slogan might be "Just Do It," but for investors, it's done nothing good in years.The stock is hovering near 11-year lows as it prepares to report fourth-quarter earnings on Tuesday after markets close.It's clear why the footwear giant is struggling. Sales have gone downhill as it's faced a combination of intensifying competition from brands like On Holding and Deckers' Hoka, lackluster consumer spending in North America, weakness in China due to upstart competition and nationalistic consumer sentiment, a failure to sufficiently innovate under former CEO John Donahoe, and a poor strategic decision to pull back from key wholesale partners under Donahoe.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
26.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.06.26
|Götze-Video, Banner in USA: Nike deutet neues DFB-Trikot an (dpa-AFX)
|
24.06.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.06.26
|NYSE-Handel: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
22.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)