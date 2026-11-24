Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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24.11.2026 15:45:02
Nike Just Promised $12 Billion in Dividends. Should That Reassure Income Investors?
Nike (NYSE:NKE) began its investor day on Nov. 17 by pledging to spend $12 billion on dividends from fiscal 2027 through fiscal 2031. On the surface, such a commitment might reassure investors who are losing confidence in the stock.
Unfortunately, when it became apparent that this was merely the fiscal 2026 dividend commitment being continued for another five years, investors soured on the stock again. Moreover, they have good reason to question whether the company can meet the $12 billion commitment, and here's why.
Nike announced its 24th consecutive payout hike last November. If it announces another one this month, it will mark 25 years of annual dividend increases.
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