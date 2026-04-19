Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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19.04.2026 17:15:00
Nike Looks Cheap, But You Have to Believe the Shoemaker can "Just Do It"
Investors are not fond of Nike (NYSE: NKE) right now. That's highlighted by the over 70% decline in the stock from its 2021 high. The problems are real, with the company's sales and earnings both trending in the wrong direction. However, there are signs that a turnaround effort, dubbed "Win Now," could be having a positive impact. Nike is facing some negative headwinds it can't control. For example, tariffs increase its costs, and so do high oil prices. However, it is also dealing with some self-inflicted wounds, too. For example, Nike upset other shoe retailers when it started to focus more on its own retail operations. And there was a period when the company's product innovations didn't resonate with shoe customers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
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16.04.26
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16.04.26
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15.04.26
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15.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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15.04.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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15.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
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14.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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14.04.26
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Analysen zu Nike Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Nike Neutral
|UBS AG
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