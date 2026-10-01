Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
01.10.2026 18:41:08
Nike Lost China to Local Brands, Now It’s Trying to Think Like One
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Nachrichten zu Nike Inc.
|
09:12
|WDH/Weitere Rückgänge bei Umsatz und Gewinn - Nike verschärft Sparprogramm (dpa-AFX)
|
07:17
|Nike-Aktie tiefrot: Sportartikel-Riese stellt sich auf weiteres Umsatzminus ein (dpa-AFX)
|
01:34
|Nike: Holprige Erholung - Sportartikelkonzern spart noch härter (Spiegel Online)
|
00:07
|Nike to cut jobs as it forecasts revenue decline in the coming year (Financial Times)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|4 742,50
|-1,51%
|Nike Inc.
|28,49
|-8,77%