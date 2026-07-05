Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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05.07.2026 17:30:00
Nike Now Yields More Than Coca-Cola. Which Dow Dividend Stock Is the Better Buy in July?
With the cost of living rising, more investors are recognizing the importance of generating income through dividend stocks. After all, those income payments can provide an extra cushion in retirement.That's why Nike (NYSE: NKE) is receiving increased attention. With a yield of 4% as of this writing, it's paying out more than Coca-Cola (NYSE: KO), a long-term holding for many dividend investors. The beverage maker is a Dividend King, earning that title by increasing its dividend payout for more than 50 consecutive years.But as you'll see in a minute, there's a reason to look at more than just Nike's yield when making an investment decision.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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