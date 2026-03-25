Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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25.03.2026 17:14:50
Nike Q3 Preview: Gross Margin Contract, Decline In Total Sales On Soft China Performance
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