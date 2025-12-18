Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
18.12.2025 22:45:00
Nike says turnaround plans are ‘in the middle innings,’ but investor worries remain
Nike Inc. reported fiscal second-quarter results that beat Wall Street’s expectations, but its margins shrank, and management said the sneaker and athletic-gear giant was “in the middle innings” of its comeback plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
