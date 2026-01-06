Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
06.01.2026 20:01:20
Nike Stock: A Deep Dive Into Analyst Perspectives (20 Ratings)
This article Nike Stock: A Deep Dive Into Analyst Perspectives (20 Ratings) originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dive Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Dive Inc. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dive Inc. Registered Shs
|708,00
|-0,70%
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|8 270,00
|-0,30%
|Nike Inc.
|54,18
|-2,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.