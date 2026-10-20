Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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20.10.2026 03:12:42
Nike Stock: Buy, Hold, or Sell? (My Final Verdict)
Nike's (NYSE: NKE) stock is trading near 52-week lows.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 14, 2026. The video was published on Oct. 16, 2026.
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Nachrichten zu Nike Inc.
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19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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19.10.26
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19.10.26
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16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
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|09.10.26
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|Deutsche Bank AG
|09.10.26
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|06.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|09.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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