Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
14.01.2026 14:23:00
Nike Stock: Reasonably Priced or Still Too Expensive?
Nike (NYSE: NKE) is one of the most recognizable athletic brands in the world. The company has numerous sponsorship deals with elite athletes, a long history, and an impressive product lineup. However, those factors haven't been enough to lift its stock price, which is down by more than 50% over the past five years.For investors, one positive result of that poor performance is that at the current share price, Nike's dividend yield is an appealing 2.5%. However, there aren't many bright spots to point to beyond that. Based on what we can see today, it looks like Nike will continue to struggle as its sales growth remains stagnant.Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
