Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 14:23:00

Nike Stock: Reasonably Priced or Still Too Expensive?​

Nike (NYSE: NKE) is one of the most recognizable athletic brands in the world. The company has numerous sponsorship deals with elite athletes, a long history, and an impressive product lineup. However, those factors haven't been enough to lift its stock price, which is down by more than 50% over the past five years.For investors, one positive result of that poor performance is that at the current share price, Nike's dividend yield is an appealing 2.5%. However, there aren't many bright spots to point to beyond that. Based on what we can see today, it looks like Nike will continue to struggle as its sales growth remains stagnant.Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

mehr Analysen
08:19 Nike Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Nike Outperform Bernstein Research
06.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
05.01.26 Nike Neutral UBS AG
19.12.25 Nike Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!