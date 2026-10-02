Nike Stock Falls 5% After Q1 Profit And Revenue Decline

(RTTNews) - NIKE, Inc. (NKE) is down 5.28 percent, losing $1.86 to $33.29 on Friday. The move comes after the sportswear company reported lower first-quarter earnings and revenue compared with the same period last year.

Nike is currently trading at $33.29, down from the previous close of $35.15 after opening at $32.55 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $31.97 and $33.37 during the session, with trading volume at 57.60 million shares versus average volume of 27.55 million.

Nike reported first-quarter earnings of $712 million, or $0.48 per share, compared with $727 million, or $0.49 per share, a year earlier. Revenue fell 4.3 percent to $11.213 billion from $11.720 billion. The company provided full-year earnings per share guidance of $1.15 to $1.35. Shares have traded between $31.97 and $74.78 over the past 52 weeks.