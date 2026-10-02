Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
02.10.2026 17:35:24
Nike Stock Falls 5% After Q1 Profit And Revenue Decline
(RTTNews) - NIKE, Inc. (NKE) is down 5.28 percent, losing $1.86 to $33.29 on Friday. The move comes after the sportswear company reported lower first-quarter earnings and revenue compared with the same period last year.
Nike is currently trading at $33.29, down from the previous close of $35.15 after opening at $32.55 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $31.97 and $33.37 during the session, with trading volume at 57.60 million shares versus average volume of 27.55 million.
Nike reported first-quarter earnings of $712 million, or $0.48 per share, compared with $727 million, or $0.49 per share, a year earlier. Revenue fell 4.3 percent to $11.213 billion from $11.720 billion. The company provided full-year earnings per share guidance of $1.15 to $1.35. Shares have traded between $31.97 and $74.78 over the past 52 weeks.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
02.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Nike sackt wegen schwacher Geschäfte auf Tief seit 2013 (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|adidas und Puma von Nike-Schwäche nicht belastet – JPMorgan senkt adidas-Kursziel (dpa-AFX)
|
02.10.26
|ROUNDUP 2: Nike enttäuscht mit Ausblick und verschärft Sparkurs - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
Analysen zu Nike Inc.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|30,13
|-3,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.