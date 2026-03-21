Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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21.03.2026 04:30:00

Nike Stock Has Been Absolutely Slammed, Bolstering Its Dividend Yield. Is This a Buying Opportunity?

It's been a brutal stretch for Nike (NYSE: NKE) shareholders. The stock has fallen sharply this year, bringing shares down to levels not seen in years.The athletic apparel and footwear giant has been grappling with intense competition from newer upstart brands and a challenging macroeconomic environment that has pressured discretionary spending. But despite the market's pessimism, the company's recently reported fiscal second-quarter results provided some glimmers of hope that a turnaround is taking root.So, with the stock down 18% in 2026 alone and about 56% over the past three years, even as the business is showing some signs that its turnaround is working, is this a buying opportunity?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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