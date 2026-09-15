Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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15.09.2026 19:21:55
Nike Stock Hits 52-Week Low as Consumer Discretionary Lags
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