Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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09.08.2026 12:15:00

Nike Stock Is Down 76% From Its High. Is It Time to Invest in a Possible Comeback?

Nike (NYSE: NKE) had been one of the more successful names in apparel. High-quality products along with innovative marketing helped to build strong customer loyalty, and that drove sales growth for decades. Unfortunately, a series of missteps caused the stock to lose more than three-fourths of its value.Nike has mitigated the declines and remains a top name in athletic apparel. Still, the question for investors is: Can such efforts lead to a comeback, or should they move on from Nike stock?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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